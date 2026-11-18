Etah News: एटा आज की कार्यक्रम सूचना
आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 18 Nov 2026 11:40 PM IST
Updated Wed, 18 Nov 2026 11:40 PM IST
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परीक्षा
सुबह 9:30 बजे से जिले के सभी परिषदीय विद्यालयों में अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू होंगी।
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मतदाता जागरूकता अभियानः
सुबह 10 बजे से विभिन्न विद्यालयों में विद्यार्थियों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष अभियान
चलाया जाएगा।
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बैठक
दोपहर 3 बजे भाजपा की संगठनात्मक बैठक जलेसर के सरस्वती शिशु मंदिर में होगी।
विज्ञापन
सुबह 9:30 बजे से जिले के सभी परिषदीय विद्यालयों में अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू होंगी।
मतदाता जागरूकता अभियानः
सुबह 10 बजे से विभिन्न विद्यालयों में विद्यार्थियों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष अभियान
चलाया जाएगा।
बैठक
दोपहर 3 बजे भाजपा की संगठनात्मक बैठक जलेसर के सरस्वती शिशु मंदिर में होगी।