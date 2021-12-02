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स्टेडियम में प्रदेश स्तरीय महिला वॉलीबाॅल प्रतियोगिता के लिए जिला स्तरीय ट्रायल आयोजित किया गया था। इसके अलावा सबजूनियर बालक और बालिका वर्ग की जिम्नास्टिक तथा जूनियर वर्ग की बालिका एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए भी ट्रायल होने थे। इन सभी खेलों में किसी भी खिलाड़ी के नहीं पहुंचने से ट्रायल नहीं हो सके।वहीं, सीनियर वर्ग कबड्डी के ट्रायल में केवल दो खिलाड़ी पवनजीत और हीरेंद्र यादव ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। दोनों खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर उनका चयन कर लिया गया है। चयनित खिलाड़ी शनिवार को आयोजित होने वाले मंडल स्तरीय ट्रायल में अलीगढ़ में प्रतिभाग करेंगे। अन्य खेलों में खिलाड़ियों की अनुपस्थिति चर्चा का विषय बनी रही।वर्जनसीनियर वर्ग कबड्डी ट्रायल में दो खिलाड़ी ट्रायल के लिए पहुंचे जिनका चयन करते हुए मंडल ट्रायल के लिए भेज दिया गया है। वहीं अन्य खेलों में कोई खिलाड़ी ट्रायल देने के लिए नहीं पहुंचा। - अरविंद यादव, क्रीड़ाधिकारी