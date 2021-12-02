Etah News: आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Wed, 04 Nov 2026 12:31 AM IST
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स्वच्छता कार्यक्रम
दोपहर 12 बजे संचारी रोग अभियान के तहत स्वच्छता कार्यक्रम सकीट क्षेत्र में चलाया जाएगा।
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जागरूकता
सुबह 11 बजे शहर में महाराणा प्रताप चौक पर यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।
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महिला सत्संग
दोपहर 3 बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती 12 बीघा में महिला सत्संग का आयोजन किया जाएगा।
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दोपहर 12 बजे संचारी रोग अभियान के तहत स्वच्छता कार्यक्रम सकीट क्षेत्र में चलाया जाएगा।
जागरूकता
सुबह 11 बजे शहर में महाराणा प्रताप चौक पर यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।
महिला सत्संग
दोपहर 3 बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती 12 बीघा में महिला सत्संग का आयोजन किया जाएगा।