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Etah News: आज के कार्यक्रम

Wed, 04 Nov 2026 12:31 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Wed, 04 Nov 2026 12:31 AM IST
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Today's events
स्वच्छता कार्यक्रम
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दोपहर 12 बजे संचारी रोग अभियान के तहत स्वच्छता कार्यक्रम सकीट क्षेत्र में चलाया जाएगा।
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जागरूकता
सुबह 11 बजे शहर में महाराणा प्रताप चौक पर यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।

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महिला सत्संग

दोपहर 3 बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती 12 बीघा में महिला सत्संग का आयोजन किया जाएगा।
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