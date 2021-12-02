Etah News: आज के कार्यक्रम

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दोपहर 12 बजे संचारी रोग अभियान के तहत स्वच्छता कार्यक्रम सकीट क्षेत्र में चलाया जाएगा।

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जागरूकता

सुबह 11 बजे शहर में महाराणा प्रताप चौक पर यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।



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महिला सत्संग



दोपहर 3 बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती 12 बीघा में महिला सत्संग का आयोजन किया जाएगा।

स्वच्छता कार्यक्रम