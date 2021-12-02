Etah News: आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Thu, 22 Oct 2026 01:05 AM IST
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भागवत कथा
- दोपहर 2 बजे गांव खोजपुर में भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा।
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सत्संग-
दोपहर 12 बजे से जलेसर के मोहल्ला हथोड़ा में मानव कल्याण आश्रम की तरफ से सत्संग का आयोजन किया जाएगा
शाम 4 बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।
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रामलीला-
रात्रि 8 बजे शहर के सैनिक पड़ाव में चल रही रामलीला में शिव पार्वती विवाह लीला का आयोजन होगा।
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- दोपहर 2 बजे गांव खोजपुर में भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा।
सत्संग-
दोपहर 12 बजे से जलेसर के मोहल्ला हथोड़ा में मानव कल्याण आश्रम की तरफ से सत्संग का आयोजन किया जाएगा
शाम 4 बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।
रामलीला-
रात्रि 8 बजे शहर के सैनिक पड़ाव में चल रही रामलीला में शिव पार्वती विवाह लीला का आयोजन होगा।