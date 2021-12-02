Etah News: आज के कार्यक्रम

विज्ञापन



- दोपहर 2 बजे गांव खोजपुर में भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा।

--



सत्संग-

दोपहर 12 बजे से जलेसर के मोहल्ला हथोड़ा में मानव कल्याण आश्रम की तरफ से सत्संग का आयोजन किया जाएगा

शाम 4 बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।



--

रामलीला-

रात्रि 8 बजे शहर के सैनिक पड़ाव में चल रही रामलीला में शिव पार्वती विवाह लीला का आयोजन होगा।

भागवत कथा