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Etah News: खेत जोतने से रोकने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप

Thu, 22 Oct 2026 12:55 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 12:55 AM IST
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Accusation of preventing the ploughing of a field and issuing death threats
अलीगंज। गांव हरनरायनपुर थाना जसरथपुर निवासी रेणु देवी ने गांव के चार लोगों पर खेत जोतने-बोने से रोकने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार गैसिंहपुर में गाटा संख्या 1302 की कृषि भूमि उसके नाम है।
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आरोप है कि तीन और 12 अक्तूबर को खेत में जुताई-बुवाई करने पहुंचने पर नेमसिंह, उमेश, सनी और विजयपाल ने लाठी-डंडों व कुल्हाड़ी के साथ पहुंचकर उसे रोक दिया। विरोध करने पर गाली-गलौज की और उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी। रेणु देवी ने पुलिस को बताया कि वह कई बार जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दे चुकी है।
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संपूर्ण समाधान दिवस में भी शिकायत की और एसडीएम डॉ. शशि शेखर से कार्रवाई की मांग की। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सीओ अलीगंज राजेश कुमार सिंह ने बताया कि मामले की गहनता से छानबीन की जा रही है। जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे, उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। संवाद
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