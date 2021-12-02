Etah News: खेत जोतने से रोकने व जान से मारने की धमकी देने का आरोप

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आरोप है कि तीन और 12 अक्तूबर को खेत में जुताई-बुवाई करने पहुंचने पर नेमसिंह, उमेश, सनी और विजयपाल ने लाठी-डंडों व कुल्हाड़ी के साथ पहुंचकर उसे रोक दिया। विरोध करने पर गाली-गलौज की और उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी। रेणु देवी ने पुलिस को बताया कि वह कई बार जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दे चुकी है।संपूर्ण समाधान दिवस में भी शिकायत की और एसडीएम डॉ. शशि शेखर से कार्रवाई की मांग की। इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सीओ अलीगंज राजेश कुमार सिंह ने बताया कि मामले की गहनता से छानबीन की जा रही है। जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे, उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। संवाद