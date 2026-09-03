Etah News: आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Thu, 03 Sep 2026 11:51 PM IST
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मेला
दोपहर 2:30 बजे योगिराज श्रीकृष्ण भगवान जन्मोत्सव यादव मेला कमेटी द्वारा मेले का आयोजन किया जाएगा।
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कीर्तन
शाम 5 बजे मयूर विहार स्थित हिमगिरि नाथ मनकामेश्वर मंदिर में कीर्तन का आयोजन किया जाएगा।
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सत्संग
- दोपहर 12 बजे से मानव कल्याण आश्रम की ओर से सत्संग का आयोजन होगा।
- शाम 4 बजे से नई बस्ती बारह बीघा में सत्संग का आयोजन किया जाएगा।
दंगल
रात 9 बजे मारहरा के चिंताहरण मंदिर ब्राह्मणपुरी में रसिया दंगल का आयोजन किया जाएगा।
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दोपहर 2:30 बजे योगिराज श्रीकृष्ण भगवान जन्मोत्सव यादव मेला कमेटी द्वारा मेले का आयोजन किया जाएगा।
कीर्तन
शाम 5 बजे मयूर विहार स्थित हिमगिरि नाथ मनकामेश्वर मंदिर में कीर्तन का आयोजन किया जाएगा।
सत्संग
- दोपहर 12 बजे से मानव कल्याण आश्रम की ओर से सत्संग का आयोजन होगा।
- शाम 4 बजे से नई बस्ती बारह बीघा में सत्संग का आयोजन किया जाएगा।
दंगल
रात 9 बजे मारहरा के चिंताहरण मंदिर ब्राह्मणपुरी में रसिया दंगल का आयोजन किया जाएगा।