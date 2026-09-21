Etah News: घर में नकब लगाकर चोराें ने जेवरात और नकदी किए पार
आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:10 PM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 11:10 PM IST
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मिरहची। जिले में चोरी की घटनाएं थम नहीं रही हैं। रविवार की रात चोरों ने मिरहची के गांव भोजपुर में घटना को अंजाम दिया। मकान में नकब लगाकर चोर लाखों के जेवरात और नकदी पार कर ले गए। सुबह परिजन ने इसे देखा तो होश उड़ गए। पीड़ित ने चोरों के खिलाफ तहरीर दी है।
गांव भोजपुर निवासी महेश खेतीबाड़ी करते हैं। रविवार को परिवार के लोग घर के आंगन में सोए हुए थे। देर रात चोरों ने मकान के कमरे की दीवार में नकब लगाया। कमरे में रखे करीब छह लाख रुपये के जेवरात और 60 हजार रुपये नकदी पार कर ले गए। सोमवार सुबह जब परिजन जागे तो घर का सामान अस्त-व्यस्त पड़ा मिला।
दीवार में बड़ा नकब लगा देखा तो होश उड़ गए। थाना मिरहची पुलिस मौके पर पहुंची। सीओ सदर ने भी थाना पुलिस के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया और मौका मुआयना कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। संवाद
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गांव भोजपुर निवासी महेश खेतीबाड़ी करते हैं। रविवार को परिवार के लोग घर के आंगन में सोए हुए थे। देर रात चोरों ने मकान के कमरे की दीवार में नकब लगाया। कमरे में रखे करीब छह लाख रुपये के जेवरात और 60 हजार रुपये नकदी पार कर ले गए। सोमवार सुबह जब परिजन जागे तो घर का सामान अस्त-व्यस्त पड़ा मिला।
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दीवार में बड़ा नकब लगा देखा तो होश उड़ गए। थाना मिरहची पुलिस मौके पर पहुंची। सीओ सदर ने भी थाना पुलिस के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया और मौका मुआयना कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। संवाद
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