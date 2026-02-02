Etah News: तेज रफ्तार थी कार, हादसे के बाद मची चीख-पुकार

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कार चला रहे रॉबिन के रिश्ते के बाबा अतर सिंह की यह कार थी। वह दिल्ली में रहते हैं। कार के टायर में हवा डलवाने की बात कहकर रॉबिन गाड़ी लेकर निकला था। उसके साथ रिश्ते का भतीजा अश्विनी (16) भी बैठ गया। प्रत्यक्षदर्शी आलोक सिंह, रवेंद्र ठाकुर ने बताया कि कार अलीगंज की ओर से तेज गति से आई। पहले उसने सैफ मोहम्मद की बाइक में टक्कर मारी। इसके बाद दूसरी बाइक पर बेटे के साथ जा रहीं सरोजनी देवी (54) और उनके बेटे बेटे भूपेंद्र का उड़ा दिया। टक्कर के बाद बाइक सवार उछलकर रोड पर गिरे। कार लहराती हुई पेड़ से जा टकराई। हादसे की आवाज सुनकर राहगीर बचाने को दौड़े।घायलों को उपचार के लिए भिजवाया। मोहम्मद सैफ, सरोजिनी देवी और अश्वनी की मौत हो गई। सरोजनी देवी बेटे साथ गमी में शामिल होने नगला किस जा रही थीं। उनके तीन बेटे हैं और तीनों की शादी हो चुकी है। उनके पति गोपीचंद खेती करते हैं। वहीं अश्विनी के पिता भी दिल्ली में नौकरी करते हैं। अश्विनी के परिवार में तीन भाई-बहन हैं।