Etah News: ट्रैक्टर-ट्रॉली में घुसा कैंटर, चालक और क्लीनर केबिन में फंसे

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स्थानीय लोगों के अनुसार, हादसा रात करीब 11 बजे हुआ। ट्रैक्टर-ट्रॉली मलावन की ओर जा रही थी। तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार कैंटर ने उसमें जोरदार टक्कर मार दी। भिड़ंत इतनी भीषण थी कि कैंटर का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। चालक और क्लीनर केबिन में फंस गए। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी।सूचना मिलते ही जिला अग्निशमन प्रभारी जितेंद्र कुमार चौरसिया दमकल टीम के साथ मौके पर पहुंचे। टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद केबिन में फंसे ओमप्रकाश और गोलू को बाहर निकाला। दोनों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बताया गया कि कैंटर पानीपत से गोरखपुर जा रही थी।