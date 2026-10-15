Etah News: एटा आज के कार्यक्रम
आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 12:36 AM IST
Updated Thu, 15 Oct 2026 12:36 AM IST
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रामलीला
- शाम 8 बजे शहर के सैनिक पड़ाव में आयोजित रामलीला में जटायु लीला, अनुसुइया संवाद, शूपर्णखा मिलन होगा।
शाम 8 बजे से निधौली कलां में सीता हरण, भगवान राम शबरी मिलाप की लीला का मंचन किया जाएगा।
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सत्संग
शाम चार बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।
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- शाम 8 बजे शहर के सैनिक पड़ाव में आयोजित रामलीला में जटायु लीला, अनुसुइया संवाद, शूपर्णखा मिलन होगा।
शाम 8 बजे से निधौली कलां में सीता हरण, भगवान राम शबरी मिलाप की लीला का मंचन किया जाएगा।
सत्संग
शाम चार बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।