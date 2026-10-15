Etah News: एटा आज के कार्यक्रम

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- शाम 8 बजे शहर के सैनिक पड़ाव में आयोजित रामलीला में जटायु लीला, अनुसुइया संवाद, शूपर्णखा मिलन होगा।







शाम 8 बजे से निधौली कलां में सीता हरण, भगवान राम शबरी मिलाप की लीला का मंचन किया जाएगा।



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सत्संग



शाम चार बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती बारह बीघा में महिला सत्संग होगा।



रामलीला