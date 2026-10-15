Etah News: अनियंत्रित होकर खंदी में पलटा लोडर, 20 घायल

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एटा। आगरा रोड पर कमसान नहर के पास बुधवार शाम लोडर वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरी खंदी में पलट गया। हादसे में महिलाओं और बच्चों समेत 20 लोग घायल हो गए। इनमें तीन की हालत गंभीर है। सभी घायलों को एंबुलेंस से वीरांगना अवंतीबाई मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है यहां उपचार चल रहा है।मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के अंबा क्षेत्र का रहने वाला परिवार पिता की अस्थियां विसर्जित करने के बाद घर लौट रहा था। परिवार के लोग कछला गंगा घाट पर अस्थियां विसर्जित कर लोडर वाहन से वापस जा रहे थे।बुधवार शाम करीब 4:30 बजे कोतवाली देहात क्षेत्र में आगरा रोड पर कमसान नहर के पास मोड़ पर अचानक लोडर वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे करीब गहरी खंदी में पलट गया।हादसे के बाद उसमें सवार लोगों में चीख-पुकार मच गई। यह देखकर मौके पर अफरा-तफरी मच गई। शोर सुनकर राहगीर व आसपास के लोगों ने खंदी में गिरे लोडर वाहन से घायलों को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची एंबुलेंस से सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया।