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Etah News: खेत में बकरी घुसने पर चले लाठी-डंडे, सात घायल

Thu, 22 Oct 2026 12:53 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 12:53 AM IST
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Sticks and clubs used after a goat enters a field; seven injured
गांव मिलक में खेत में बकरी घुसने के विवाद में घायल हुए लोगों से पूछताछ करती पुलिस। संवाद
अलीगंज। खेत में बकरी घुसने के विवाद में मंगलवार देर शाम दो पक्षों में संघर्ष हो गया। जसरथपुर थाना क्षेत्र के गांव मिलक में दोनों पक्षों के बीच लाठी-डंडे चले इसमें सात लोग घायल हो गए। सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अलीगंज ले जाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद चार को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
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गांव मिलक निवासी अयाज खान ने पुलिस को बताया कि कुछ लोग मंगलवार देर शाम उनके खेत में बकरी चरा रहे थे। बकरी घुसने पर भाई रफीक और सादिक अली ने विरोध किया। इसी बात पर दूसरे पक्ष के लोगों ने गाली देना शुरू कर दिया। आरोप है कि जमीन के मामले में पुरानी रंजिश के कारण विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए। इसके बाद एक पक्ष ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया।
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अयाज का आरोप है कि घटना की वीडियो बनाने के दौरान उन पर पत्थर भी फेंके गए। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें एक महिला पत्थर फेंकती दिखाई दे रही है। इस मारपीट में एक पक्ष के रफीक, सादिक अली, मुन्नी, मुल्तान अली, समीना बेगम, शहनाज बेगम और शादिरा बेगम घायल हो गईं। परिजन लेकर सीएचसी अलीगंज पहुंचे। यहां से चिकित्सकों ने रफीक, सादिक, मुल्तान व मुन्नी को गंभीर हालत में रेफर कर दिया।
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जसरथपुर थाना क्षेत्र के गांव मिलक में मारपीट के दौरान कुछ लोगों के घायल होने की सूचना मिली थी। सभी का उपचार चल रहा है और पुलिस घटना की छानबीन कर रही है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। -राजेश कुमार सिंह, सीओ अलीगंज
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