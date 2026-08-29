Etah News: हॉकी में स्टेडियम ने ब्राइटलैंड पब्लिक स्कूल को 5-0 से हराया

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हॉकी का फाइनल ब्राइटलैंड पब्लिक स्कूल और स्टेडियम टीम के बीच खेला गया। इसमें स्टेडियम टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5-0 से जीत दर्ज की। बैडमिंटन एकल फाइनल में देवांश ने प्रतीक को हराकर खिताब जीता। युगल में देवांश-मयंक की जोड़ी विजेता रही। 100 मीटर बालक वर्ग में आशिक प्रथम, कलीम द्वितीय व शबद्दीक तृतीय रहे। बालिका वर्ग में भावना प्रथम, मेहरूना द्वितीय और मोनिका तृतीय रहीं।इससे पहले कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। हॉकी में छह टीमों और बैडमिंटन में 40 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। खेलो इंडिया सेंटर के 30 एथलीटों ने 100 मीटर दौड़ में प्रतिभाग किया।समापन पर नगर पालिका अध्यक्ष सुधा गुप्ता ने खिलाड़ियों को फिट इंडिया की शपथ दिलाई और पुरस्कार वितरित किए। जिला क्रीड़ाधिकारी अरविंद यादव, जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बीरेश यादव, वासिफ अली रहमानी, रजनीश, मोनिका सिंह, दलवीर सिंह भी मौजूद रहे।