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Etah News: सजीव झांकियों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने बांधा समां, बुजुर्ग का किया सम्मान

Sat, 12 Sep 2026 10:51 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Sat, 12 Sep 2026 10:51 PM IST
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Live tableaus and cultural performances captivated the audience; an elderly person was honored.
पुरानी बस्ती ​स्थित बारहसैनी धर्मशाला में कृष्णा जन्मोत्सव व नंद महात्सव कार्यक्रम में मौजूद वा
एटा। पुरानी बस्ती स्थित बारहसैनी धर्मशाला में वार्ष्णेय महिला मंडल की ओर से श्रीकृष्ण जन्मोत्सव प नंद महोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। जिसका शुभारंभ गणेश और अक्रूर भगवान के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्ज्वलन से हुआ। मुख्य अतिथि माधुरी गुप्ता समेत प्रेमलता डेविड, गीता वार्ष्णेय, मीरा वार्ष्णेय, कृष्णा मुरली, संरक्षक सुनीता वार्ष्णेय, राजेश्वरी वार्ष्णेय, लता व प्रेमवती वार्ष्णेय ने दीप प्रज्ज्वलित किया।
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महोेत्सव में श्रीकृष्ण जन्म की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई। इसमें देवकी-वसुदेव के यहां कृष्ण जन्म वसुदेव द्वारा बाल कृष्ण को गोकुल ले जाने और नंद-यशोदा के घर नंदोत्सव की मनोहारी प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया। राधा-कृष्ण की झांकी भी आकर्षण का केंद्र रही। मंडल की बहनों ने राधा, वृंदावन, कान्हा और माखन टोलियों के माध्यम से नृत्य, गायन व अभिनय प्रस्तुत कर ब्रज संस्कृति को जीवंत किया। मटकी और बांसुरी सजावट प्रतियोगिता, कृष्ण-लीला आधारित खेल तथा प्रश्नोत्तरी में महिलाओं ने उत्साह से भाग लिया। कार्यक्रम में बुजुर्ग माताओं का सम्मान भी किया गया। अध्यक्ष शीतल वार्ष्णेय व महामंत्री रागिनी वार्ष्णेय के नेतृत्व में कार्यकारिणी सदस्यों ने व्यवस्थाएं संभालीं। विशेष सलाहकार राजकुमारी सीमा वार्ष्णेय व पूनम वार्ष्णेय के मार्गदर्शन में आयोजन हुआ। अंत में नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की के जयघोष से धर्मशाला परिसर गूंज उठा।
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