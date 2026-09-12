Etah News: सिटी में आज

विज्ञापन



सुबह 8 बजे से समस्त पीएचसी पर जन आरोग्य मेेले का आयोजन किया जाएगा।

--

बैठक

दोपहर 2 बजे सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन जेडएच पीजी कॉलेज आगरा रोड पर कार्यकर्ताओं के साथ दलित सम्मेलन की तैयारियों लिए बैठक करेंगे।

--

नेत्र चिकित्सा शिविर

सुबह 10 बजे से कल्याणं करोति संस्था के तत्वावधान में निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर जलेसर के जेएसबी स्कूल में आयोजित किया जाएगा।

-- -

अनुष्ठान

दोपहर 12 बजे जीटी रोड स्थित मानव कल्याण आश्रम पर सत्यपाल महाराज के 75वें जन्मदिवस पर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।

जन आरोग्य मेला