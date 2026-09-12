Etah News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Sat, 12 Sep 2026 10:51 PM IST
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जन आरोग्य मेला
सुबह 8 बजे से समस्त पीएचसी पर जन आरोग्य मेेले का आयोजन किया जाएगा।
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बैठक
दोपहर 2 बजे सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन जेडएच पीजी कॉलेज आगरा रोड पर कार्यकर्ताओं के साथ दलित सम्मेलन की तैयारियों लिए बैठक करेंगे।
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नेत्र चिकित्सा शिविर
सुबह 10 बजे से कल्याणं करोति संस्था के तत्वावधान में निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर जलेसर के जेएसबी स्कूल में आयोजित किया जाएगा।
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अनुष्ठान
दोपहर 12 बजे जीटी रोड स्थित मानव कल्याण आश्रम पर सत्यपाल महाराज के 75वें जन्मदिवस पर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।
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सुबह 8 बजे से समस्त पीएचसी पर जन आरोग्य मेेले का आयोजन किया जाएगा।
बैठक
दोपहर 2 बजे सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन जेडएच पीजी कॉलेज आगरा रोड पर कार्यकर्ताओं के साथ दलित सम्मेलन की तैयारियों लिए बैठक करेंगे।
नेत्र चिकित्सा शिविर
सुबह 10 बजे से कल्याणं करोति संस्था के तत्वावधान में निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर जलेसर के जेएसबी स्कूल में आयोजित किया जाएगा।
अनुष्ठान
दोपहर 12 बजे जीटी रोड स्थित मानव कल्याण आश्रम पर सत्यपाल महाराज के 75वें जन्मदिवस पर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।