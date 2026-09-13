यूपी: दो घरों में घुसे चोर, शोर मचने पर फायरिंग कर भागे; थाना प्रभारी ने कर दी बड़ी गलती, गिर गई गाज

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गांव गढ़िया जगन्नाथ निवासी कुलदीप की पत्नी रामवती घर में अकेले रहती हैं। पति बाहर नौकरी करते हैं। चोर शुक्रवार रात पीछे की दीवार काटकर घर में घुसे और अंगूठी, कुंडल, पाजेब सहित अन्य जेवर और सामान चोरी कर लिया। परिवार में कुछ माह पहले लगुन चढ़ी थी। शादी के लिए रखा सामान भी चोर ले गए।रामवती ने चोरों को देखकर शोर मचाया तो भतीजी अनुज्ञा पहुंच गई। उसने दो बदमाशों को कमरे के अंदर और दो को छत पर देखा। डरकर उसने परिजन को फोन किया। ग्रामीणों के पहुंचने से पहले बदमाश भाग निकले। कुछ देर बाद बदमाशों ने गांव निवासी शिवरी के मकान में भी पीछे से घुसने की कोशिश की। आहट होने पर परिजन जाग गए और शोर मचा दिया। इस पर चोर फायरिंग करते हुए भाग निकले।थाना क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही थीं। गांव गढ़िया जगन्नाथ में चोरी के मामले में थाना प्रभारी ने फायरिंग की बात नहीं बताई। चोरी की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण पुलिस की प्राथमिकता है। लापरवाही या अपेक्षित परिणाम न मिलने की स्थिति में जिम्मेदारी तय की जाएगी।