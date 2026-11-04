Etah News: कार्यक्रम सूचना एटा
आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 11:38 PM IST
Updated Wed, 04 Nov 2026 11:38 PM IST
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मासिक पंचायत
सुबह 11 बजे से भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयता वादी की मासिक पंचायत कलेक्ट्रेट स्थित धरना स्थल पर आयोजित की जाएगी।
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जागरूकता
सुबह 11 बजे शहर में पं. दीन दयाल उपाध्याय चौक पर यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।
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महिला सत्संग
दोपहर 3 बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती 12 बीघा में महिला सत्संग का आयोजन किया जाएगा।
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स्वच्छता कार्यक्रम
दोपहर 12 बजे संचारी रोग अभियान के तहत स्वच्छता कार्यक्रम मारहरा क्षेत्र में चलाया जाएगा।
सुबह 11 बजे से भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयता वादी की मासिक पंचायत कलेक्ट्रेट स्थित धरना स्थल पर आयोजित की जाएगी।
जागरूकता
सुबह 11 बजे शहर में पं. दीन दयाल उपाध्याय चौक पर यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।
महिला सत्संग
दोपहर 3 बजे से शहर के मोहल्ला नई बस्ती 12 बीघा में महिला सत्संग का आयोजन किया जाएगा।
स्वच्छता कार्यक्रम
दोपहर 12 बजे संचारी रोग अभियान के तहत स्वच्छता कार्यक्रम मारहरा क्षेत्र में चलाया जाएगा।