VIDEO: स्कूल में बच्चों ने बनाई झालर और दीये, स्वदेशी दिवाली मनाने के लिए किया प्रेरित

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एटा के सकीट ब्लॉक क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय भरतोली में बुधवार को दिवाली पर्व को लेकर बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। विद्यालय में बच्चों ने अपनी रचनात्मकता का परिचय देते हुए हाथों से सुंदर झालर और दीये बनाए। प्रधानाध्यापिका अंजू जादौन के नेतृत्व में बच्चों को स्वदेशी दिवाली मनाने के लिए प्रेरित किया गया। उन्होंने बच्चों के लिए रंगीन कागज, मिट्टी और सजावटी सामान की व्यवस्था कराई। उन्होंने बताया कि स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग से न केवल पर्यावरण संरक्षण होगा, बल्कि स्थानीय कारीगरों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इस कार्य में सहायक अध्यापिका प्रिया यादव ने विशेष सहयोग किया।

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