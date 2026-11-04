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Etah News: धनतेरस पर सजे बाजार, स्टील से लेकर पीतल तक बर्तन हुए महंगे

Wed, 04 Nov 2026 11:37 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 11:37 PM IST
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Markets decked out for Dhanteras; utensils from steel to brass have become more expensive.
बृजेश कुमार
एटा/निधौली कलां। धनतेरस का पर्व नजदीक आते ही शहर के बर्तन बाजार में रौनक बढ़ने लगी है। दुकानों पर स्टील, पीतल और तांबे के बर्तनों की आकर्षक रेंज सजाई गई है। पर्व पर नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। यही वजह है कि बाजार में ग्राहकों की आवाजाही बढ़ने लगी है। हालांकि पिछले साल की तुलना में इस बार बर्तनों के दाम बढ़ने से ग्राहकों को खरीदारी के लिए अधिक जेब ढीली करनी पड़ सकती है।
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धनतेरस पर बर्तनों की खरीदारी को लेकर व्यापारियों ने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। शहर की लोहा मंडी स्थित बर्तन बाजार में दुकानों पर छोटे-बड़े बर्तनों से लेकर आकर्षक डिनर सेट, थाली, गिलास, कटोरी, कुकर और रसोई में इस्तेमाल होने वाले अन्य सामान की भरमार है। व्यापारी हरीश, सुरेंद्र, प्रभात सिंह, स्टील के बर्तनों के दाम में करीब पांच प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि पीतल और तांबे के बर्तन पिछले वर्ष की तुलना में करीब 35 प्रतिशत तक महंगे हुए हैं।
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बढ़ती कीमतों के बावजूद धनतेरस पर अच्छी बिक्री की उम्मीद है। व्यापारी ग्राहकों की पसंद और बजट को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग कीमतों में सामान उपलब्ध करा रहे हैं। शहर के साथ ही कस्बा निधौली कलां में भी बर्तन बाजार सज गया है। एसबीआई बैंक के समीप, हुकुमचंद बजाज के पास और इमली चौक स्थित बर्तनों की दुकानों पर खरीदारी की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। धनतेरस को लेकर बर्तन बाजार में भी ग्राहकों की उम्मीदें बढ़ी हैं।
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धनतेरस पर बर्तनों की खरीदारी का विशेष महत्व है। सालभर में सबसे अधिक कारोबार इसी पर्व पर होता है। ग्राहकों की पसंद देखते हुए स्टील, पीतल और तांबे के बर्तनों की नई रेंज मंगाई गई है। -अल्का वार्ष्णेय, व्यापारी

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धनतेरस पर घर के लिए नए बर्तन खरीदने की परंपरा है। महंगाई के कारण इस बार बजट थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा लेकिन त्योहार पर जरूरत और परंपरा दोनों को ध्यान में रखते हुए बर्तनों की खरीदारी करेंगे। -लल्लू, ग्राहक

बृजेश कुमार

बृजेश कुमार

बृजेश कुमार

बृजेश कुमार

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