Etah News: खुदकुशी की धमकी देकर उड़ाई नींद पुलिस ने युवक को ढूंढ़ निकाला

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पुलिस ने बतयाा कि धर्मपुर गांव निवासी राजवीर शराब पीने का आदी है। सोमवार शाम करीब साढ़े छह बजे पत्नी से विवाद के बाद उसने घरवालों को नहर में कूदकर जान देने की धमकी दी और घर से चला गया। इसके बाद भाई विपिन से फोन पर बात कर उसे भी नहर में कूदने की धमकी दी।परिजन ने तलाश शुरू करने के साथ पुलिस को सूचना दी। इसी बीच बांध पुल पर ड्यूटी कर रहे आरक्षी दीपांशु और होमगार्ड को एक व्यक्ति के कपड़े, चप्पल और मोबाइल लावारिस मिले।मोबाइल कवर की जांच में राजवीर की पत्नी रूबी और बेटी अंजलि के नाम के आधार कार्ड मिले।दोनों के पते धर्मपुर गांव के थे। पुलिस टीम गांव पहुंची और परिजन से जानकारी लेकर राजवीर की तलाश में जुट गई। पुलिस की लगातार कोशिशों के बाद सोमवार रात राजवीर पिलुआ क्षेत्र के हाईवे पर सकुशल मिल गया। उसे सुरक्षित देखकर परिजन ने राहत की सांस ली। पुलिस ने युवक को हिदायत देकर परिजन के सुपुर्द कर दिया।