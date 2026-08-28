Etah News: पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए चार आरोपी पकड़े, जेवर और नकदी बरामद

विज्ञापन

सीओ अलीगंज राजेश सिंह ने बताया कि राजा का रामपुर थाने में दर्ज चोरी की प्राथमिकी में अज्ञात आरोपियों की तलाश की जा रही थी। पुलिस टीम लगातार चोरों का पता लगाने में जुटी थी। इस दौरान 27 अगस्त की रात पुलिस ने चार आरोपियों को पकड़ लिया। पूछताछ और उनकी निशानदेही पर चोरी का सामान बरामद किया गया। तलाशी के दौरान अवैध असलहे और कारतूस भी मिले।गिरफ्तार आरोपी दीपक उर्फ लालू, गया सिंह और प्रताप सिंह गांव बलरामपुर थाना निगोही जिला शाहजहांपुर, शिवा गांव कुइया थाना मऊदरवाजा जिला फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं। पुलिस ने चोरी के मामले में बरामदगी के आधार पर अतिरिक्त धाराएं बढ़ाई हैं। असलहे की बरामदगी के संबंध में भी अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है।