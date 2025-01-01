Etah News: अज्ञात वाहन की टक्कर से टूटा खंभा, हादसे का खतरा

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खंभा टूटने के बाद मौके पर दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त होने के बाद भी विभाग की ओर से समय पर मरम्मत नहीं कराई जाती। ऐसे में किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने विभागीय अधिकारियों से जल्द खंभा ठीक कराने और बिजली व्यवस्था को सुरक्षित करने की मांग की है।खंभा टूटने के बाद से हादसे का खतरा बना हुआ है। विभाग को सूचना दी गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जल्द मरम्मत करानी चाहिए, ताकि किसी को नुकसान न पहुंचे। -शैलेष कुमार, छछैनाबिजली के टूटे खंभे को समय रहते ठीक नहीं किया गया तो कोई भी इसकी चपेट में आ सकता है। विभाग को हादसे का इंतजार करने के बजाय तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।-जितेंद्र कुमार, मिलक छछैना