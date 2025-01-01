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Etah News: अज्ञात वाहन की टक्कर से टूटा खंभा, हादसे का खतरा

Thu, 22 Oct 2026 12:51 AM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 12:51 AM IST
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Pole broken after being hit by an unidentified vehicle; risk of an accident
ग्राम पंचायत छछैना के नगला चक्की पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से टूटा बिजली का खंभा। स्रोत पा
एटा। ब्लॉक सकीट की ग्राम पंचायत छछैना के नगला चक्की पर बुधवार सुबह अज्ञात वाहन की टक्कर से बिजली का खंभा टूट गया। टूटे खंभे से हादसे का खतरा बना हुआ है लेकिन विद्युत विभाग की ओर से इसे दुरुस्त कराने की पहल नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी है।
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खंभा टूटने के बाद मौके पर दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त होने के बाद भी विभाग की ओर से समय पर मरम्मत नहीं कराई जाती। ऐसे में किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने विभागीय अधिकारियों से जल्द खंभा ठीक कराने और बिजली व्यवस्था को सुरक्षित करने की मांग की है।
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खंभा टूटने के बाद से हादसे का खतरा बना हुआ है। विभाग को सूचना दी गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जल्द मरम्मत करानी चाहिए, ताकि किसी को नुकसान न पहुंचे। -शैलेष कुमार, छछैना
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बिजली के टूटे खंभे को समय रहते ठीक नहीं किया गया तो कोई भी इसकी चपेट में आ सकता है। विभाग को हादसे का इंतजार करने के बजाय तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।-जितेंद्र कुमार, मिलक छछैना

ग्राम पंचायत छछैना के नगला चक्की पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से टूटा बिजली का खंभा। स्रोत पा

ग्राम पंचायत छछैना के नगला चक्की पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से टूटा बिजली का खंभा। स्रोत पा

ग्राम पंचायत छछैना के नगला चक्की पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से टूटा बिजली का खंभा। स्रोत पा

ग्राम पंचायत छछैना के नगला चक्की पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से टूटा बिजली का खंभा। स्रोत पा

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