Etah News: तमंचा रखने के दोषी को एक साल दो माह की सजा सुनाई

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पुलिस के अनुसार नौ जनवरी 2023 को मिरहची थाना पुलिस ने सौरभ कुमार निवासी निधौली खुर्द थाना रिजोर के पास से 315 बोर का तमंचा बरामद किया था। इसके बाद प्राथमिकी दर्ज कर मामले की विवेचना की और छह मार्च 2023 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत मामले की प्रभावी पैरवी की गई। मॉनीटरिंग सेल और अभियोजन शाखा ने न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करने व पैरवी में सक्रिय भूमिका निभाई।पांच नवंबर 2026 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने सौरभ कुमार को दोषी करार देते हुए एक साल दो माह के कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।