Etah News: आंबेडकर की प्रतिमा तोड़ी

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विरोध करने पर गांव के ही चंद्रपाल की पिटाई कर दी। इससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। मामले में पीड़ित ने 10 नामजद आरोपियों सहित अन्य लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है।थाना क्षेत्र के गांव फगनौल निवासी प्रवीन ने पुलिस को दी तहरीर में लिखा है कि 12 नवंबर की शाम करीब साढ़े चार बजे वह घर के सामने खड़े थे। इसी दौरान करीब 12 लोग वहां पहुंच गए।आरोप है कि इन लोगों ने गाली-गलौज करते हुए उपद्रव किया और बाबा साहेब की मूर्ति क्षतिग्रस्त कर दी।विरोध करने पर मोहल्ले के ही चंद्रपाल को पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद पीड़ित ने जैथरा थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सीओ अलीगंज राजेश सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।