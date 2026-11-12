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Etah News: एटा की कार्यक्रम सूचना

Thu, 12 Nov 2026 11:54 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:54 PM IST
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Event Information for Etah
महोत्सव
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सुबह सात बजे से पिलुआ क्षेत्र के आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में बेदी प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा।
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जागरूकता अभियान
सुबह 9 बजे से शहर के विभिन्न स्थानों पर यातायात जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।
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धरना प्रदर्शन
सुबह 10 बजे से सीएमओ कार्यालय के बाहर फार्मासिस्ट एसोसिएशन की ओर से धरना प्रदर्शन किया जाएगा।
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