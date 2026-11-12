Etah News: एटा की कार्यक्रम सूचना

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सुबह सात बजे से पिलुआ क्षेत्र के आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में बेदी प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा।

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जागरूकता अभियान

सुबह 9 बजे से शहर के विभिन्न स्थानों पर यातायात जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

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धरना प्रदर्शन

सुबह 10 बजे से सीएमओ कार्यालय के बाहर फार्मासिस्ट एसोसिएशन की ओर से धरना प्रदर्शन किया जाएगा।

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महोत्सव