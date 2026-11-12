Etah News: एटा की कार्यक्रम सूचना
आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:54 PM IST
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:54 PM IST
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महोत्सव
सुबह सात बजे से पिलुआ क्षेत्र के आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में बेदी प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा।
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जागरूकता अभियान
सुबह 9 बजे से शहर के विभिन्न स्थानों पर यातायात जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।
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धरना प्रदर्शन
सुबह 10 बजे से सीएमओ कार्यालय के बाहर फार्मासिस्ट एसोसिएशन की ओर से धरना प्रदर्शन किया जाएगा।
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सुबह सात बजे से पिलुआ क्षेत्र के आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में बेदी प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा।
जागरूकता अभियान
सुबह 9 बजे से शहर के विभिन्न स्थानों पर यातायात जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।
धरना प्रदर्शन
सुबह 10 बजे से सीएमओ कार्यालय के बाहर फार्मासिस्ट एसोसिएशन की ओर से धरना प्रदर्शन किया जाएगा।