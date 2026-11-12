Etah News: मजदूर ने फंदा लगाकर दी जान

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सुबह परिजन ने कमरे का दरवाजा खोला तो घटना की जानकारी हुई। पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी।गांव मंडपुरा निवासी वीरेंद्र पाल उर्फ वीरे सिंह के दो पुत्र थे। इनमें बड़े पुत्र संतोष कुमार की करीब तीन वर्ष पहले सड़क हादसे में मौत हो गई थी। संतोष अपने पीछे एक बेटी छोड़ गया था। बताया गया है कि बड़े भाई की मौत के बाद उसकी पत्नी देवर तीरथ पाल के साथ रह रही थी। परिवार के अन्य सदस्य गांव में ही दूसरे मकान में रहते थे।कुछ दिन पहले तीरथ पाल की भाभी बेटी को लेकर मायके चली गई थी। इसके बाद से तीरथ पाल घर में अकेला रह रहा था। बृहस्पतिवार सुबह करीब 6:30 बजे करीब उसकी चाची ने कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर तीरथ पाल का शव फंदे पर लटका मिला।यह देखकर उन्होंने चीखना शुरू कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई की।