Etah News: ठगी के रुपये पीड़ित के खाते में कराए वापस
आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:52 PM IST
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:52 PM IST
विज्ञापन
एटा। नयागांव पुलिस की साइबर हेल्प डेस्क टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी के शिकार व्यक्ति के खाते में दो हजार रुपये वापस कराए हैं। धनराशि वापस मिलने पर पीड़ित ने पुलिस टीम का आभार जताया। सीओ साइबर नीतीश गर्ग ने बताया कि साइबर अपराध की रोकथाम और ठगी गई धनराशि वापस कराने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में नयागांव थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने साइबर ठगी की शिकायत की थी। साइबर हेल्प डेस्क टीम ने शिकायत पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए पीड़ित के खाते में दो हजार रुपये वापस करा दिए। संवाद
विज्ञापन