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Etah News: धान ने किसानों पर की धनवर्षा

Thu, 12 Nov 2026 11:47 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:47 PM IST
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Paddy brought a windfall for farmers.
एटा। इस बार धान की फसल किसानों के लिए मुनाफे का सौदा साबित हो रही है। बाजार में धान के अच्छे दाम मिलने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। पिछले साल की अपेक्षा इस बार किसानों को प्रति क्विंटल 800 से 1000 रुपये तक अधिक कीमत मिल रही है।
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धान की गुणवत्ता और किस्म के आधार पर मंडी में 3200 रुपये से लेकर 4500 रुपये प्रति क्विंटल तक भाव मिल रहे हैं। इससे किसानों को फसल का बेहतर मूल्य मिलने की उम्मीद जगी है। एटा मंडी में जिलेभर के किसान धान की फसल लेकर पहुंच रहे हैं। पिछले साल धान के दाम 2500 से 3200 रुपये तक रहे थे। इस बार यह बढ़कर 3200 से 4500 तक पहुंच गए हैं।
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इतना ही नहीं, अच्छे भाव मिलने के कारण पड़ोसी मैनपुरी जिले के किसान भी अपनी उपज बेचने के लिए एटा मंडी का रुख कर रहे हैं। मंडी में धान की आवक लगातार बनी हुई है। व्यापारियों के पास अब तक करीब 11 लाख क्विंटल धान पहुंच चुका है।
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किसानों का कहना है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार धान के भाव बेहतर हैं। इससे खेती में लगी लागत निकालने के साथ ही मुनाफा होने की उम्मीद है। वहीं, मंडी में बड़ी मात्रा में धान पहुंचने से व्यापारिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। देश के कई राज्यों से कंपनियों की खरीदार धान की खरीद को व्यापारियों के पास पहुंच रहे हैं।
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