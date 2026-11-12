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Etah News: अवैध असलहा रखने के दोषी को एक साल की सजा

Thu, 12 Nov 2026 11:44 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Thu, 12 Nov 2026 11:44 PM IST
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One-year sentence for person convicted of possessing illegal weapons
एटा। अवैध असलहा रखने के मामले में 15 साल पुराने मुकदमे में न्यायालय ने दोषी को एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद यह फैसला आया।
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अवागढ़ थाना क्षेत्र के गांव गदेसरा निवासी मनोज के पास से 10 जनवरी 2011 को अवैध असलहा बरामद हुआ था। इस मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना पूरी करने के बाद 26 जनवरी 2011 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत मामले की प्रभावी पैरवी की गई। मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा ने न्यायालय में साक्ष्यों के आधार पर पैरवी की। एससी-एसटी न्यायालय ने मनोज को दोषी ठहराते हुए एक साल के साधारण कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। संवाद
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