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क्षेत्र के नगला परसोती, लोधामयी, श्यामपुर, नगला चोइया और दुड़िया सहित सैकड़ों गांवों में बड़े पैमाने पर सरसों की खेती की गई है। पौधों की अच्छी बढ़वार और बड़ी संख्या में फूल आने के बाद किसानों को अब फलियां बनने और दाने विकसित होने का इंतजार है। किसानों का कहना है कि आगामी दिनों में भी मौसम का साथ मिलने पर उत्पादन में अच्छी बढ़ोतरी होगी।इस बार सरसों की फसल काफी अच्छी है। समय पर सिंचाई और खाद मिलने से पौधों की बढ़वार बेहतर हुई है। यदि मौसम ऐसा ही बना रहा और पाला नहीं पड़ा तो पैदावार अच्छी होने की उम्मीद है।राजा बाबू, किसानपिछले साल की तुलना में इस बार फसल दोगुनी अच्छी दिखाई दे रही है। फूल भी खूब आए हैं। यदि मंडी में सरसों का उचित भाव मिला तो किसानों को आर्थिक लाभ होगा।जय कुमार, किसानअभी तक मौसम सरसों की फसल के अनुकूल है। इस समय किसानों को फसल की जरूरत के अनुसार हल्की सिंचाई और कीटों से बचाव पर ध्यान देना होगा। - जितेंद्र सिंह, वरिष्ठ प्रावधिक सहायक, कृषि