Etah News: ताले टूटे नहीं, आभूषण और नकदी चोरी का दावा

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पीड़ित अजीत की सूचना पर सोमवार की सुबह पुलिस पहुंची। क्योंकि चोरी के समय न कोई आहट हुई और न कोई ताला तोड़ा गया। जिस सेफ से नकदी और ज्वैलरी चोरी हुई उसकी चाबी भी पीड़ित के पास है।थाना प्रभारी रूपेश वर्मा ने बताया चोरी की सूचना मिलने पर पहुंची टीम को अजीत ने बताया कि उसके घर से चोर तीस हजार रुपये की नकदी और जेवरात चोरी कर ले गए। निरीक्षण में न सामान बिखरा था न कोई ताले टूटे थे।जिस सेफ से चोर नकदी और जेवरात चोरी कर ले गए उसकी चाबी भी अजीत के पास थी। सेफ खोलने के लिए भी चोरों ने उससे कोई छेड़छाड़ नहीं की थी। थाना प्रभारी ने कहा चोरी की घटना की बारीकी से जांच की जा रही है।