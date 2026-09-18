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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etah News ›   Accusation of murder and hanging the body from a tree; FIR registered following court order.

Etah News: हत्या कर शव पेड़ से लटकाने का आरोप, अदालत के आदेश पर प्राथमिकी

Fri, 18 Sep 2026 11:25 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:25 PM IST
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Accusation of murder and hanging the body from a tree; FIR registered following court order.
एटा। अलीगंज रोड स्थित कुसाड़ी गांव के पास पेट्रोल पंप के सामने पांच और छह मार्च 2026 को हुई घटना के मामले में अदालत के आदेश पर 13 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पीड़ित ने भाई की हत्या कर शव पेड़ से लटकाने और करीब 15 वर्षीय भतीजी को जबरन गाड़ी में डालकर ले जाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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प्राथमिकी में मैनपुरी के कुरावली थाना क्षेत्र के गांव गणेशपुरा निवासी चंद्रपाल सहित 13 लोगों को आरोपी बनाया गया है। आरोप है कि इन लोगों ने साजिश के तहत वादी के भाई की हत्या कर शव पेड़ से लटका दिया। इसके बाद उसकी नाबालिग भतीजी को रास्ते से जबरन गाड़ी में डालकर ले गए। आरोप है कि किशोरी के साथ छेड़छाड़ और मारपीट की गई तथा उसके कपड़े फाड़ दिए गए।
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गलत काम करने के प्रयास का भी आरोप लगाया गया है। आरोप है कि किशोरी को अज्ञात स्थान पर ले जाकर कमरे में बंद कर दिया गया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। सीओ सिटी कीर्तिका सिंह ने बताया कि अदालत के आदेश के बाद कोतवाली देहात पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपों की जांच शुरू कर दी है।
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