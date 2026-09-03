Etah News: हार्ट अटैक से हुई थी खराद व्यापारी की मौत

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लोगों ने घटना की जानकारी परिजन को दी। परिजन उन्हें मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया।आनंदपुरी निवासी राजीव शर्मा (45) खराद का कारोबार करते थे। बुधवार शाम वह निधौली रोड स्थित अपनी दुकान से कार चलाकर घर लौट रहे थे। बताया गया कि रास्ते में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तेज सीने में दर्द हुआ और वह कार पर नियंत्रण नहीं रख सके। इसके बाद कार अनियंत्रित हो गई। आसपास मौजूद लोगों ने इसकी सूचना परिजन को दी।परिजन आनन-फानन में राजीव को लेकर मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी पहुंचे। वहां चिकित्सकों ने जांच की, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। घटना की जानकारी मिलने पर परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण हार्ट अटैक सामने आया। रिपोर्ट के बाद परिजन को शव सौंप दिया गया। संवाद