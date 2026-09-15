Etah News: फंदे पर लटका मिला मजदूर, परिजन ने बचाया

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परिजन के मुताबिक राजेश कुमार मजदूरी करते हैं। सोमवार को काम करने के बाद वह घर लौटे थे। घर आने के दौरान उन्होंने शराब पी रखी थी। कुछ देर बाद वह घर के अंदर चले गए। इसी दौरान उन्होंने साड़ी का फंदा लगाकर जान देने की कोशिश की। परिजनों की नजर पड़ने पर उन्हें तत्काल नीचे उतारा गया। रात करीब साढ़े नौ बजे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। राजेश के भाई शैलेंद्र ने बताया कि शराब के नशे में घर के अंदर जाने के बाद राजेश ने यह कदम उठाया।

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मिरहची। दत्तेई गांव में सोमवार की देर शाम मजदूर राजेश कुमार (50) ने घर के अंदर साड़ी का फंदा लगाकर जान देने की कोशिश की। आनन-फानन फंदे से नीचे उतारकर उसे वीरांगना अवंतीबाई मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी लेकर पहुंचे। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद आगरा रेफर कर दिया।