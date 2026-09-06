Etah News: स्वाइन फ्लू की रोकथाम के लिए आइसोलेशन, मास्क और स्वच्छता जरूरी

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सीएमई के पहले सत्र में कम्युनिटी मेडिसिन विभागाध्यक्ष डॉ. मनोज कुमार ने एच1एन1 की एपिडेमियोलॉजी पर जानकारी दी। उन्होंने हाथों की नियमित सफाई, खांसते-छींकते समय श्वसन शिष्टाचार, संक्रमित व्यक्ति से अनावश्यक दूरी और जरूरत के अनुसार मास्क के उपयोग को महत्वपूर्ण बताया। टीबी एवं चेस्ट विभागाध्यक्ष डॉ. संतोष कुमार ने इन्फ्लूएंजा के सामान्य और गंभीर लक्षणों तथा उपचार की रणनीति समझाई। पीडियाट्रिक्स विभाग के सहायक आचार्य डॉ. शिवम यादव ने बच्चों में संक्रमण के लक्षण, गंभीरता की पहचान, वजन व उम्र के अनुसार दवा की सही खुराक और टीकाकरण की जानकारी दी।माइक्रोबायोलॉजी विभाग के सहायक आचार्य डॉ. योगेंद्र सिंह ने प्रयोगशाला जांच और आरटीपीसीआर की उपयोगिता पर जानकारी दी। फार्माकोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. मंजरी कुमारी ने एंटीवायरल दवाओं के तर्कसंगत उपयोग, सहायक उपचार और अनावश्यक एंटीबायोटिक से बचने पर जोर दिया।इससे पहले प्राचार्य एवं मुख्य अतिथि डॉ. बलवीर सिंह ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि एच1एन1 के नियंत्रण में समय पर पहचान, उचित उपचार और संक्रमण की रोकथाम सबसे महत्वपूर्ण है। संक्रमित मरीजों का आवश्यकतानुसार आइसोलेशन, मास्क का उपयोग और आईपीसी प्रोटोकॉल का पालन जरूरी है।कार्यक्रम का संचालन डॉ. साधना सिंह ने किया। इस अवसर पर अपर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. मोनू यादव समेत कॉलेज एवं चिकित्सालय के चिकित्सक, रेजिडेंट्स, नर्सिंग स्टाफ और छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।