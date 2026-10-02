फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etah News ›   Investigation: Confined to paper... relief failed to reach the workers.

Etah News: पड़तालः कागजों में ही सिमट गया... मजदूरों तक नहीं पहुंचा मरहम

Fri, 02 Oct 2026 11:30 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:30 PM IST
विज्ञापन
Investigation: Confined to paper... relief failed to reach the workers.
शहर के मेहता पार्क मजदूर अड्डे पर नहीं लगाया गया स्वास्थ्य शिविर। संवाद
एटा। मजदूरों के पसीने पर पलने वाले तंत्र की पोल एटा में तब खुल गई जब स्वास्थ्य विभाग द्वारा श्रमिक अड्डों पर लगाए जाने वाले जीवनदायी शिविर सिर्फ कागजों और दावों तक सिमटे नजर आए। एक तरफ सरकार का मकसद मजदूरों को उनके कार्यस्थल के पास ही मुफ्त और बेहतर प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना है। वहीं दूसरी तरफ धरातल पर कभी गायब चिकित्सक तो कभी भगवान भरोसे चल रही व्यवस्थाएं इस बात की गवाही दे रही हैं कि जमीनी हकीकत के बीच का यह फासला कहीं गरीबों की जिंदगी पर भारी न पड़ जाए।
विज्ञापन


केस-1ः मेहता पार्क में नहीं लगा स्वास्थ्य शिविर
शहर के मेहता पार्क स्थित मजदूर अड्डे पर स्वास्थ्य शिविर लगाया जाना था लेकिन पड़ताल के दौरान यहां चिकित्सक मौजूद नहीं मिले। मजदूरों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए इंतजार करना पड़ा। इससे विभाग की ओर से लगाए जा रहे शिविरों की निगरानी और नियमितता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मजदूरों से पूछा गया तो बताया कि यहां पर स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम नहीं आई है।
विज्ञापन




केस-2ः मारहरा में 20 मजदूरों को दिया गया उपचार
मारहरा में मायावती इंटर कॉलेज के पास स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मजदूर अड्डे पर पहुंचकर मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। शिविर में करीब 20 मजदूरों को उपचार और दवाएं वितरण की गईं। टीम ने मजदूरों से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की जानकारी ली और सामान्य बीमारियों से बचाव के लिए जरूरी सलाह भी दी।
विज्ञापन
विज्ञापन



मेहता पार्क पर रोज की तरह काम की तलाश में आते हैं लेकिन यहां पर एक भी दिन किसी डॉक्टर को उपचार देते हुए नहीं देखा और न ही शिविर लगा है। - घनश्याम, गढ़ी बेंदुला
काम की तलाश में रोज मेहता पार्क आते हैं। यहां पर कोई स्वास्थ्य शिविर नहीं लगाया गया है। अगर शिविर लगता तो मैं स्वयं बुखार की दवा ले लेता। - पप्पू, सहावर रोड
मजदूर अड्डों पर स्वास्थ्य शिविर लगाने के लिए अलग-अलग चिकित्सकों की ड्यूटी लगाई गई है। अगर शिविर नहीं लग रहा है तो इसकी जांच कराई जाएगी और नदारद चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। - डॉ. राजेंद्र प्रसाद, सीएमओ

शहर के मेहता पार्क मजदूर अड्डे पर नहीं लगाया गया स्वास्थ्य शिविर। संवाद

शहर के मेहता पार्क मजदूर अड्डे पर नहीं लगाया गया स्वास्थ्य शिविर। संवाद

शहर के मेहता पार्क मजदूर अड्डे पर नहीं लगाया गया स्वास्थ्य शिविर। संवाद

शहर के मेहता पार्क मजदूर अड्डे पर नहीं लगाया गया स्वास्थ्य शिविर। संवाद

शहर के मेहता पार्क मजदूर अड्डे पर नहीं लगाया गया स्वास्थ्य शिविर। संवाद

शहर के मेहता पार्क मजदूर अड्डे पर नहीं लगाया गया स्वास्थ्य शिविर। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed