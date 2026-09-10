Etah News: रेस्तरां के स्टोर में रखी दाल, आटा और मैदा में मिले कीड़े

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सहायक आयुक्त खाद्य विजय कुमार वर्मा के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने आगरा रोड स्थित द टिंगल्स रेस्तरां एंड बैंक्वेट का औचक निरीक्षण किया। उनके साथ खाद्य सुरक्षा अधिकारी विमल कुमार और पूनम भी मौजूद रहीं। इस दौरान भंडारण कक्ष में रखी कई खाद्य सामग्री में कीड़े पाए गए। आयुक्त के अनुसार रेस्तरां में सफाई मिली। किचन में भी सफाई व्यवस्था संतोषजनक थी लेकिन स्टोर में रखी खाद्य सामग्री की हालत चिंताजनक मिली। वहां रखी चने और मसूर के दाल में कीड़े पड़ गए थे। वहां रखे दो ब्रेड के पैकेज भी खराब हो चुके थे।स्टोर में रखे चावल के आटे और मैदा में भी कीड़े पाए गए। ये खाद्य पदार्थ उपभोग के योग्य नहीं थे। चावल आटा पांच किलोग्राम, मसूर दाल तीन किलोग्राम, चना दाल एक किलोग्राम और मैदा एक किलोग्राम नष्ट कराई गई। इसके अलावा रेस्तरां से आटा और पनीर के नमूने भी लिए गए। नमूनों को राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा जाएगा। टीम ने रेस्तरां प्रबंधन को परिसर में साफ-सफाई बनाए रखने, नियमित कीट नियंत्रण कराने तथा खाद्य सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए