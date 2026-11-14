Etah News: सिटी में आज

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- सुबह सात बजे से पिलुआ क्षेत्र के आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा।



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जन आरोग्य मेला

सुबह 10 बजे से जिले की 36 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जन आरोग्य मेला का आयोजन किया जाएगा।

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यातायात जागरूकता

सुबह 9 बजे से शहर के विभिन्न स्थानों पर यातायात जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव