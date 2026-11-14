Etah News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Sat, 14 Nov 2026 11:59 PM IST
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वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव
- सुबह सात बजे से पिलुआ क्षेत्र के आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा।
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जन आरोग्य मेला
सुबह 10 बजे से जिले की 36 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जन आरोग्य मेला का आयोजन किया जाएगा।
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यातायात जागरूकता
सुबह 9 बजे से शहर के विभिन्न स्थानों पर यातायात जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।
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- सुबह सात बजे से पिलुआ क्षेत्र के आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा।
जन आरोग्य मेला
सुबह 10 बजे से जिले की 36 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जन आरोग्य मेला का आयोजन किया जाएगा।
यातायात जागरूकता
सुबह 9 बजे से शहर के विभिन्न स्थानों पर यातायात जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।