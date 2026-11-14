Etah News: रोटावेटर की चपेट में आकर किसान की मौत, हत्या का आरोप

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गांव हिरदेपुर निवासी श्यामसुंदर ने बताया कि भाई करन (24) खेती और मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण करते थे। आरोप है कि शुक्रवार शाम करीब पांच बजे गांव का एक युवक उन्हें अपने साथ खेत पर काम कराने की कहकर ले गया। करीब दो घंटे बाद गांव के अन्य लोगों ने सूचना दी कि करन की ट्रैक्टर के रोटावेटर में फंसकर मौत हो गई है।जानकारी मिलते ही परिजन घटना स्थल पर पहुंचे, तो वहां करन का शव पड़ा है। उसको ले जाने वाला ट्रैक्टर चालक युवक नहीं मिला। उसके घर पर जाकर देखा तो पड़ोसियों ने बताया कि चालक व उसके परिजन ताला लगाकर भाग गए हैं। करन की मौत के बाद घर में चीख-पुकार मच गई। श्यामसुंदर ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इसके अलावा पुलिस टीम ने मौके से साक्ष्य संकलन किया है।किसान की मौत रोटावेटर में फंसकर हुई है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। रिपोर्ट आने के बाद मौत का सही कारण पता लग सकेगा। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आरोपों के आधार पर पुलिस टीम जांच कर रही है। - राजेश सिंह, सीओ अलीगंज