Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etah News ›   50 roads to undergo a transformation; CC (cement concrete) roads to be built at a cost of 20 crore.

Etah News: 50 सड़कों का होगा कायाकल्प, 20 करोड़ से बनेंगी सीसी सड़कें

Sat, 14 Nov 2026 11:58 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Sat, 14 Nov 2026 11:58 PM IST
विज्ञापन
50 roads to undergo a transformation; CC (cement concrete) roads to be built at a cost of 20 crore.
एटा। पेयजल और गैस आपूर्ति के लिए पाइपलाइन बिछाने के बाद क्षतिग्रस्त हुईं शहर की 50 सड़कों का नगर पालिका परिषद सीसी निर्माण कराएगी। इस कार्य पर करीब 20 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
विज्ञापन


शहर की प्रमुख सड़कों और गलियों को दुरुस्त कराने की योजना तैयार की गई है। उखड़ी सड़कों से लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। शहर की ठंडी सड़क से रेवाड़ी मोहल्ला तक, अंधी मोड़ से रामपाल के घर तक करीब 600 मीटर सड़क, नगरसेन वाली गली से मठिया तक और पटियाली गेट से मारहरा दरवाजा तक सड़क का निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा होली मोहल्ला से कसावरखाने की पुलिया तक, कसावरखाने की पुलिया से शीतलपुर तिराहे तक, मेहता पार्क से बाबूगंज होते हुए जीटी रोड तक और घंटाघर से बूरा मंडी तक सड़क बनाई जाएगी। इन प्रमुख मार्गों के साथ ही अन्य मोहल्लों की सड़कों को भी योजना में शामिल किया गया है।
विज्ञापन





शहर की 50 सड़कों का सीसी निर्माण कराया जाएगा। इससे शहर की यातायात व्यवस्था बेहतर होने के साथ ही लोगों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी। इसमें करीब 20 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा। - सुधा गुप्ता, पालिकाध्यक्ष
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed