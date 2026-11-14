Etah News: कोहरे ने दी दस्तक, हाईवे पर थमी वाहनों की रफ्तार

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सुबह के समय कोहरे की चादर छाने से जनजीवन प्रभावित रहा। हाईवे से गुजरने वाले वाहन चालकों को विशेष सतर्कता बरतनी पड़ी। कई स्थानों पर वाहनों की रफ्तार काफी धीमी रही। घरों से बाहर निकले लोगों ने ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का सहारा लिया। दिन चढ़ने के साथ धूप निकलने पर कोहरा छंटने लगा, लेकिन ठंडी हवाओं के चलते सर्दी का असर बना रहा। सीजन के पहले कोहरे ने संकेत दे दिया है कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है।मारहरा में 50 मीटर से कम रही दृश्यतामारहरा। कस्बे और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में शनिवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। सुबह सात बजे तक कई स्थानों पर दृश्यता 50 मीटर से भी कम रह गई। मारहरा स्टेशन मार्ग पर वाहन चालक हेडलाइट और इंडिकेटर जलाकर धीमी गति से गुजरते नजर आए। कोहरे के कारण स्कूली बच्चों और ड्यूटी पर जाने वाले लोगों को परेशानी हुई। खेतों में काम करने वाले किसान भी सुबह देर से पहुंचे।ठंडी हवा ने कराया सर्दी का अहसासराजा का रामपुर। कस्बे और ग्रामीण क्षेत्र में शनिवार सुबह घना कोहरा छाने से वाहनों की रफ्तार थम गई। सड़कों पर दृश्यता बेहद कम होने के कारण वाहन चालक धीमी गति से गुजरते नजर आए। कोहरे के चलते स्कूल जाने वाले बच्चों को भी परेशानी हुई। कई बच्चे सड़क किनारे खड़े होकर बसों का इंतजार करते रहे। सुबह के समय ठंडी हवाओं ने लोगों को सर्दी का अहसास कराया।मिरहची में हाईवे पर 30 की रफ्तार से चले वाहनमिरहची। सुबह छह से नौ बजे तक अचलपुर रोड, एटा रोड और कासगंज रोड पर दृश्यता 30 से 40 मीटर तक रह गई। एटा-बरेली हाईवे पर वाहनों की रफ्तार 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक सिमट गई। बुजुर्गों और बच्चों ने ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का सहारा लिया। सुबह कोहरा छंटने के बाद लोगों को राहत मिली।गेहूं की फसल के लिए लाभदायकसकीट। ब्लॉक क्षेत्र में शनिवार सुबह सीजन का पहला घना कोहरा छाया रहा। सकीट-आसपुर और सकीट-औंछा मार्ग सहित ग्रामीण सड़कों पर दृश्यता काफी कम हो गई। वाहन चालक लाइट जलाकर धीमी गति से गुजरते नजर आए। कोहरे के बीच स्कूली बच्चे साइकिल और पैदल स्कूल जाते दिखाई दिए। अभिभावकों ने बच्चों को सड़क किनारे चलने और सतर्क रहने की सलाह दी। किसानों के अनुसार कोहरा गेहूं की फसल के लिए लाभदायक माना जाता है। धूप निकलने के साथ कोहरा छंट गया।जैथरा में सुबह दस बजे तक छाई रही धुंधजैथरा। कस्बे में सुबह दस बजे तक धुंध छाई रही। सुबह टहलने निकले लोगों को धुंध का सामना करना पड़ा। सड़कों पर वाहन लाइट जलाकर चलते नजर आए। कस्बा निवासी धर्मवीर राठौर ने बताया कि दृश्यता बेहद कम होने के कारण लोग मुख्य सड़क के बजाय कच्चे रास्तों पर चलना सुरक्षित समझ रहे थे। वहीं प्रेम किशोर पांडेय ने कहा कि यदि यह सामान्य कोहरा होता तो पेड़-पौधों से पानी की बूंदें टपकतीं। ऐसा नहीं होने से लोगों को इसके प्रदूषण होने की आशंका हुई।अभी सुबह और शाम को हल्का कोहरा रहेगा। तापमान कम होने की संभावना है। कोहरे से फिलहाल किसी भी फसल को कोई नुकसान नहीं होगा। तापमान कम होने पर गेहूं की फसल को लाभ होगा। - एसके सिंह, मौसम विज्ञानी अवागढ़ कृषि विज्ञान केंद्र