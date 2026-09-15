Etah News: दहेज हत्या में पति को उम्रकैद

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न्यायालय के आदेश के मुताबिक जितेंद्र को दहेज उत्पीड़न के मामले में दो वर्ष के सश्रम कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी दी गई है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसी तरह सुमित्रा देवी, राहुल, पंकज और रेनू को भी दहेज उत्पीड़न से संबंधित मामले में दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास और दो-दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है।अदालत ने दहेज से जुड़े अपराध में भी सभी दोषियों को दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास और दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि अलग-अलग अपराधों में सुनाई गई सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। साथ ही दोषियों ने जेल में पहले से जितनी अवधि बिताई है, उसे उनकी सजा में समायोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।