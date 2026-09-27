Etah News: घर में कहासुनी के बाद युवती ने खाया विषाक्त पदार्थ, हालत गंभीर

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थाना जैथरा के गांव नगला मोहन निवासी पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि शनिवार को बहन संध्या (27) की किसी वजह से घरवालों से कहासुनी हो गई। इसके बाद वह नाराज होकर घर के एक कमरे में चली गई। काफी देर तक बाहर नहीं आई तो परिजन ने कमरे में जाकर देखा वहां संध्या अचेतावस्था में पड़ी हुई थी।यह देखकर घर के लोग घबरा गए और संध्या को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जैथरा लेकर पहुंचे। यहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी भेज दिया। यहां से भी चिकित्सकों ने हालत नाजुक देखकर हायर सेंटर रेफर कर दिया।