Etah News: घर में कहासुनी के बाद युवती ने खाया विषाक्त पदार्थ, हालत गंभीर
आगरा ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 12:36 AM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 12:36 AM IST
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एटा। गांव नगला मोहन में घर में कहासुनी के बाद एक युवती ने विषाक्त पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन लेकर मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी आए, यहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया।
थाना जैथरा के गांव नगला मोहन निवासी पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि शनिवार को बहन संध्या (27) की किसी वजह से घरवालों से कहासुनी हो गई। इसके बाद वह नाराज होकर घर के एक कमरे में चली गई। काफी देर तक बाहर नहीं आई तो परिजन ने कमरे में जाकर देखा वहां संध्या अचेतावस्था में पड़ी हुई थी।
यह देखकर घर के लोग घबरा गए और संध्या को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जैथरा लेकर पहुंचे। यहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी भेज दिया। यहां से भी चिकित्सकों ने हालत नाजुक देखकर हायर सेंटर रेफर कर दिया।
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थाना जैथरा के गांव नगला मोहन निवासी पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि शनिवार को बहन संध्या (27) की किसी वजह से घरवालों से कहासुनी हो गई। इसके बाद वह नाराज होकर घर के एक कमरे में चली गई। काफी देर तक बाहर नहीं आई तो परिजन ने कमरे में जाकर देखा वहां संध्या अचेतावस्था में पड़ी हुई थी।
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यह देखकर घर के लोग घबरा गए और संध्या को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जैथरा लेकर पहुंचे। यहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी भेज दिया। यहां से भी चिकित्सकों ने हालत नाजुक देखकर हायर सेंटर रेफर कर दिया।
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