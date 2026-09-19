Etah News: स्वर्ण मुकुट-कुंडल से सजे गणपति, लगे जयकारे

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महोत्सव के दौरान भगवान श्री महागणपति का विशेष श्रृंगार किया गया। लाल वस्त्रों के साथ स्वर्ण मुकुट और कुंडल धारण कराए गए। मस्तक पर सजे ओम के तिलक से भगवान का स्वरूप और आकर्षक नजर आया। विशेष शृंगार के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और सुख-समृद्धि की कामना की।दिनभर मंदिर परिसर गणपति के जयकारों और भक्ति गीतों से गूंजता रहा। श्रद्धालुओं ने महाआरती में शामिल होकर भगवान का आशीर्वाद लिया। आयोजकों ने बताया कि महोत्सव के दौरान प्रतिदिन धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस दौरान पिंकी राना, किरन आमौरिया, सरोज राना, नंदिनी राना, बंदना, अंजू राना, कमलेश राना, बृजेश राना, रुचि, निधि, सीमा, नीतू, गुनगुन, सलोनी तोमर, मीनू, पारुल चौहान, दुर्गेश राना, राधा राना, अतेंद्र तोमर, शिव प्रताप राना, श्यामवीर राघव, प्रमोद सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे।