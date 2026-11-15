Etah News: बसपा के पूर्व मंडल प्रभारी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत

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भगीपुर निवासी राजा बच्चू सिंह (55) की रात को अचानक तबीयत बिगड़ गई। परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे। शनिवार की रात को ही उनकी मौत हो गई। उनकी पत्नी बेटी के साथ कायमगंज अपने मायके में रहती थीं। पत्नी की मौत हो चुकी। मौत की सूचना ननिहाल में रह रही उनकी 18 वर्षीय बेटी वैष्णवी को दी गई।सुबह 10 बजे वैष्णवी ने एटा में पहुंचकर कोतवाली नगर में पुलिस को सूचना दी। आरोप लगाया कि परिजन ने उन्हें जहर देकर मार दिया है। इस पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया है। पोस्टमार्टम गृह पर बसपा के कार्यकर्ताओं और परिजन की भीड़ जुट गई। वहीं भाजपा के सदर विधायक विपिन वर्मा डेविड भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजन को सांत्वना दी।चार माह पहले पता चला कि उसके पिता भी हैंवैष्णवी ने बताया कि वह बचपन से ही कायमगंज में अपनी ननिहाल में मां प्रीति के साथ रह रही थी। मां का दो साल पहले 2024 में देहांत हो गया था। करीब चार माह पहले उसे अपने पिता राजा बच्चू सिंह के बारे में पता चला। फोन पर बातचीत भी होने लगी। राजा बच्चू सिंह अपनी बेटी को एटा बुलाने की तैयारी कर रहे थे लेकिन रविवार को सुबह उनके मरने की सूचना मिलते ही वह टूट गई।वर्जनभगीपुर में संदिग्ध परिस्थिति में बसपा के पूर्व मंडल प्रभारी की मौत की सूचना मिली है। इमरजेंसी में उन्हें मृत अवस्था में लाया गया था। मौत का कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। - कीर्तिका सिंह, सीओ सिटी