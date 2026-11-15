Etah News: घर में फंदा लगाकर आत्महत्या करने का किया प्रयास

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कोतवाली नगर क्षेत्र के आगरा रोड स्थित कृष्णा विहार कॉलोनी में परिवार के लोगों ने राजकुमार को फंदे पर देखा। उन्होंने उन्हें नीचे उतारा और मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में भर्ती कराया। राजकुमार का कुछ समय से घरेलू विवाद को लेकर तनाव चल रहा था। मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज के बाद उनकी गंभीर हालत देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया।सीएमएस डॉ. सुरेश चंद्रा ने बताया कि कृष्णा विहार निवासी एक युवक को गंभीर हालत में इमरजेंसी में लाया गया। यहां परिजन ने फंदा लगाने की सूचना दी थी। हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। संवाद