Etah News: घर में फंदा लगाकर आत्महत्या करने का किया प्रयास
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Sun, 15 Nov 2026 11:12 PM IST
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एटा। शहर के कृष्णा विहार कॉलोनी में रविवार सुबह घरेलू विवाद के बाद 48 वर्षीय राजकुमार ने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। उनकी हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया।
कोतवाली नगर क्षेत्र के आगरा रोड स्थित कृष्णा विहार कॉलोनी में परिवार के लोगों ने राजकुमार को फंदे पर देखा। उन्होंने उन्हें नीचे उतारा और मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में भर्ती कराया। राजकुमार का कुछ समय से घरेलू विवाद को लेकर तनाव चल रहा था। मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज के बाद उनकी गंभीर हालत देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया।
सीएमएस डॉ. सुरेश चंद्रा ने बताया कि कृष्णा विहार निवासी एक युवक को गंभीर हालत में इमरजेंसी में लाया गया। यहां परिजन ने फंदा लगाने की सूचना दी थी। हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। संवाद
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कोतवाली नगर क्षेत्र के आगरा रोड स्थित कृष्णा विहार कॉलोनी में परिवार के लोगों ने राजकुमार को फंदे पर देखा। उन्होंने उन्हें नीचे उतारा और मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में भर्ती कराया। राजकुमार का कुछ समय से घरेलू विवाद को लेकर तनाव चल रहा था। मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज के बाद उनकी गंभीर हालत देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया।
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सीएमएस डॉ. सुरेश चंद्रा ने बताया कि कृष्णा विहार निवासी एक युवक को गंभीर हालत में इमरजेंसी में लाया गया। यहां परिजन ने फंदा लगाने की सूचना दी थी। हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। संवाद
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