Etah News: जमीन के विवाद में दो पक्षों में फायरिंग, वीडियो वायरल

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सात मिनट छह सेकेंड का है वायरल वीडियो, एक पक्ष की तहरीर पर आठ के खिलाफ प्राथमिकीसंवाद न्यूज एजेंसीएटा। फर्रुखाबाद सीमा के पास गांव नगला गंजी में जमीन के विवाद में दो पक्ष आमने-सामने आ गए। दोनों ओर से सोमवार की शाम जमकर फायरिंग हुई। इस दौरान कई राउंड गोलियां चलीं। घटना की सूचना पर नया गांव पुलिस मौके पर पहुंची। मामले में पुलिस ने एक पक्ष की तहरीर पर आठ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।नयगांव थाना क्षेत्र के नगला गंजी निवासी वीरसिंह की शिकायत पर पुलिस ने विमलेश, अखिलेश, शीलेश, केशव, संजीव, राजीव, सर्वेश और शिव सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोप है कि यह लोग सोमवार की शाम घर में घुसकर आए और मारपीट करने लगे। शोर सुनकर ओमकार सिंह व राहुल बचने आए तो आरोपियों ने उनको भी पीटा और जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गए।इसी घटना का करीब सात मिनट छह सेकेंड का वीडियो भी सामने आया है। इसमें रुक-रुककर फायरिंग होती दिखाई दे रही है। कुछ लोग हथियारों का प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है। पुलिस वीडियो में दिखाई दे रहे लोगों की तलाश कर रही है। सीओ अलीगंज राजेश सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच जमीन का पुराना विवाद है। 18 अगस्त को मुन्नी देवी की शिकायत पर सरकारी पटिया उखाड़ने के आरोप में 12 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी। राजस्व विभाग की टीम ने भूमि का चिह्नांकन करने के बाद 20 जून को पैमाइश कर पटिया लगाने की कार्रवाई की थी। इस मामले में राजीव, मंजू, ममता, केशव, संजीव, शिव सिंह, विमलेश, अखिलेश, शीलेश, सुजाता, सरोज और सर्वेश को नामजद किया गया था।दोनों पक्ष जमीन की पैमाइश और कब्जे को लेकर अलग-अलग बातें बता रहे हैं। कोर्ट ने स्थगन आदेश दिया था, इसके बावजूद कब्जा करवाया गया। विमलेश का कहना है कि घटना के समय वह लोग एटा गए हुए थे और दूसरे पक्ष ने स्वयं पटिया उखाड़ दी। उपजिलाधिकारी अलीगंज डॉ. शशि शेखर ने बताया कि विवादित जमीन से जुड़े दोनों पक्षों को बुलाकर संबंधित पत्रावलियों की जांच की जाएगी। इसके बाद कार्रवाई की जाएगी।