Etah News: आज के कार्यक्रम

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शाम 5 बजे- परशुराम चौक का लोकार्पण कार्यक्रम कचहरी तिराहे पर आयोजित किया जाएगा।

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सत्संग

- शाम 3 बजे से जीटी रोड स्थित मानव कल्याण आश्रम में सत्संग का आयोजन किया जाएगा।

- शाम 6 बजे से मयूर विहार स्थिति हिमगिरि नाथ मनकामेश्वर मंदिर पर सत्संग होगा।

लोकार्पण