Etah News: आज के कार्यक्रम
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Tue, 08 Sep 2026 11:36 PM IST
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लोकार्पण
शाम 5 बजे- परशुराम चौक का लोकार्पण कार्यक्रम कचहरी तिराहे पर आयोजित किया जाएगा।
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सत्संग
- शाम 3 बजे से जीटी रोड स्थित मानव कल्याण आश्रम में सत्संग का आयोजन किया जाएगा।
- शाम 6 बजे से मयूर विहार स्थिति हिमगिरि नाथ मनकामेश्वर मंदिर पर सत्संग होगा।
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शाम 5 बजे- परशुराम चौक का लोकार्पण कार्यक्रम कचहरी तिराहे पर आयोजित किया जाएगा।
सत्संग
- शाम 3 बजे से जीटी रोड स्थित मानव कल्याण आश्रम में सत्संग का आयोजन किया जाएगा।
- शाम 6 बजे से मयूर विहार स्थिति हिमगिरि नाथ मनकामेश्वर मंदिर पर सत्संग होगा।