Etah News: बिना परमिट के चल रहीं तीन बसों सहित छह वाहन सीज
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Tue, 08 Sep 2026 11:35 PM IST
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एटा। नियमों का उल्लंघन कर बिना परमिट और जरूरी दस्तावेज के संचालित किए जा रहे वाहनों के खिलाफ मंगलवार को परिवहन विभाग ने कार्रवाई की है। इस दौरान तीन बसों समेत छह वाहनों को सीज किया गया। कार्रवाई कोतवाली नगर, पिलुआ, निधौली कलां और मलावन थाना क्षेत्र में की गई।
एआरटीओ शिवम यादव ने बताया कि कोतवाली नगर क्षेत्र में दो बसें बिना परमिट संचालित होती मिलीं। दोनों बसों को सीज कर दिया गया। निधौली कलां थाना क्षेत्र में भी एक बस बिना परमिट के संचालित मिली जिसे सीज किया गया। पिलुआ थाना क्षेत्र में जांच के दौरान एक मैजिक वाहन बिना परमिट और बिना फिटनेस के संचालित मिला। उसे भी सीज कर दिया गया।
इसी तरह मलावन थाना क्षेत्र में दो ऑटो बिना परमिट के संचालित पाए गए। दोनों ऑटो को भी सीज कर दिया गया। एआरटीओ ने बताया कि बिना परमिट, फिटनेस और अन्य जरूरी दस्तावेज के वाहन चलाने वालों के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा। उन्होंने वाहन संचालकों से सभी जरूरी कागजात पूरे रखने और निर्धारित नियमों के अनुसार ही वाहनों का संचालन करने को कहा।
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एआरटीओ शिवम यादव ने बताया कि कोतवाली नगर क्षेत्र में दो बसें बिना परमिट संचालित होती मिलीं। दोनों बसों को सीज कर दिया गया। निधौली कलां थाना क्षेत्र में भी एक बस बिना परमिट के संचालित मिली जिसे सीज किया गया। पिलुआ थाना क्षेत्र में जांच के दौरान एक मैजिक वाहन बिना परमिट और बिना फिटनेस के संचालित मिला। उसे भी सीज कर दिया गया।
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इसी तरह मलावन थाना क्षेत्र में दो ऑटो बिना परमिट के संचालित पाए गए। दोनों ऑटो को भी सीज कर दिया गया। एआरटीओ ने बताया कि बिना परमिट, फिटनेस और अन्य जरूरी दस्तावेज के वाहन चलाने वालों के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा। उन्होंने वाहन संचालकों से सभी जरूरी कागजात पूरे रखने और निर्धारित नियमों के अनुसार ही वाहनों का संचालन करने को कहा।
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