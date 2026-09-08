Etah News: बिना परमिट के चल रहीं तीन बसों सहित छह वाहन सीज

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एआरटीओ शिवम यादव ने बताया कि कोतवाली नगर क्षेत्र में दो बसें बिना परमिट संचालित होती मिलीं। दोनों बसों को सीज कर दिया गया। निधौली कलां थाना क्षेत्र में भी एक बस बिना परमिट के संचालित मिली जिसे सीज किया गया। पिलुआ थाना क्षेत्र में जांच के दौरान एक मैजिक वाहन बिना परमिट और बिना फिटनेस के संचालित मिला। उसे भी सीज कर दिया गया।इसी तरह मलावन थाना क्षेत्र में दो ऑटो बिना परमिट के संचालित पाए गए। दोनों ऑटो को भी सीज कर दिया गया। एआरटीओ ने बताया कि बिना परमिट, फिटनेस और अन्य जरूरी दस्तावेज के वाहन चलाने वालों के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा। उन्होंने वाहन संचालकों से सभी जरूरी कागजात पूरे रखने और निर्धारित नियमों के अनुसार ही वाहनों का संचालन करने को कहा।