Etah News: दिवाली पर जला डाले 8 करोड़ के पटाखे

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दिवाली की तैयारी में बाजार 15 दिनों से सजे हुए थे। किसी ने सोने-चांदी के आभूषण खरीदे तो किसी ने नए वाहन, बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदकर पर्व की परंपरा निभाई। धनतेरस के बाद आतिशबाजी के बाजार सज गए। विज्ञापन

तीन दिनों में शहर से लेकर कस्बे तक दुकानें सजाई गईं। गांव-गांव से लोग आतिशबाजी खरीदने बाजार पहुंचे। पटाखा व्यावसायी गौतम वार्ष्णेय और आकाश वार्ष्णेय ने बताया कि इस बार अच्छी रही है। जिलेभर में करीब 8 करोड़ का कारोबार का अनुमान है। दिवाली की तैयारी में बाजार 15 दिनों से सजे हुए थे। किसी ने सोने-चांदी के आभूषण खरीदे तो किसी ने नए वाहन, बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदकर पर्व की परंपरा निभाई। धनतेरस के बाद आतिशबाजी के बाजार सज गए।तीन दिनों में शहर से लेकर कस्बे तक दुकानें सजाई गईं। गांव-गांव से लोग आतिशबाजी खरीदने बाजार पहुंचे। पटाखा व्यावसायी गौतम वार्ष्णेय और आकाश वार्ष्णेय ने बताया कि इस बार अच्छी रही है। जिलेभर में करीब 8 करोड़ का कारोबार का अनुमान है।

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एटा। दिवाली पर बाजार में जबरदस्त भीड़ उमड़ी। जमकर धनवर्षा हुई। आतिशबाजी और मिठाई का कारोबार भी खूब चमका। तीन दिन में जिलेभर में करीब 8 करोड़ की आतिशबाजी की बिक्री हुई है। वहीं तीन करोड़ का मिठाई कारोबार रहा है।