Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etah News ›   Firecrackers worth 8 crore were set off on Diwali.

Etah News: दिवाली पर जला डाले 8 करोड़ के पटाखे

Tue, 10 Nov 2026 12:00 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Tue, 10 Nov 2026 12:00 AM IST
विज्ञापन
Firecrackers worth 8 crore were set off on Diwali.
एटा। दिवाली पर बाजार में जबरदस्त भीड़ उमड़ी। जमकर धनवर्षा हुई। आतिशबाजी और मिठाई का कारोबार भी खूब चमका। तीन दिन में जिलेभर में करीब 8 करोड़ की आतिशबाजी की बिक्री हुई है। वहीं तीन करोड़ का मिठाई कारोबार रहा है।
विज्ञापन

दिवाली की तैयारी में बाजार 15 दिनों से सजे हुए थे। किसी ने सोने-चांदी के आभूषण खरीदे तो किसी ने नए वाहन, बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदकर पर्व की परंपरा निभाई। धनतेरस के बाद आतिशबाजी के बाजार सज गए।
विज्ञापन

तीन दिनों में शहर से लेकर कस्बे तक दुकानें सजाई गईं। गांव-गांव से लोग आतिशबाजी खरीदने बाजार पहुंचे। पटाखा व्यावसायी गौतम वार्ष्णेय और आकाश वार्ष्णेय ने बताया कि इस बार अच्छी रही है। जिलेभर में करीब 8 करोड़ का कारोबार का अनुमान है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed